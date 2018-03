Shfaqet edhe filmi më i mirë i vitit “The shape of watter”

Në kinemanë ABC në kryeqytet ka filluar “Java e Filmave Fitues të Çmimeve OSCAR”. Shfaqja e filmave nisi sot me Filmin “The shape of watter” i cili u shpërblye me çmimin për filmin më të mirë të vitit. Për një jave do të jepen tre filma fitues të çmimeve OSCAR./21Media