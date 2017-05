Kompania Xiaomi do të prezantojë javën e ardhshme pasuesin e modelit të vitit të kaluar Mi Max, i cili në treg do të vijë me emrin Mi Max 2

Sipas banerit në faqen zyrtare të kompanisë thuhet se ngjarja kryesore do të mbahet më 25 maj. Informacione tjera për pajisjen tash për tash nuk ka.

Mi Max 2 pritet të ketë ekran 6,0 inç në krahasim me modelin paraprak që kishte ekran prej 6,44 inç. Rezolucioni mbetet i njëjtë –1.920 x 1.080 piksel.

Edhe këtë vit priten dy modele me memorie shtesë. Modeli bazik do të ketë 4 GB RAM dhe 64 GB memorie të brendshme, ndërsa modeli Prime 6 GB RAM dhe 128 GB memorie të brendshme.

Modelet do të kenë procesor Snapdragon 625, përkatësisht Snapdragon 660. Kamera e pasme do të ketë rezolucion 12 MP, ndërsa ajo për selfie 5 MP. Mi Max 2 pritet të ketë bateri më të madhe (5.000 mAh) dhe do të ketë sistemin e ri operativ Android Nougat 7.1.1.

http://rtv21.tv/javen-tjeter-vjen-telefoni-mi-max-2/