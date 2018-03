Divorc pas 20 vjetëve

Divorc pas 20 vjetëve

Aktori me origjinë shqiptare, Jim Belushi i ka dhënë fund martesës me Jennifer Sloan pas 20 vjetëve së bashku.

Lajmi për ndarjen e çiftit pushtoi mediat rozë disa javë më parë, ndërsa gjithçka u konfirmua kur Belushi u shfaq në publik pa unazën e martesës.

Tanimë në mediat ndërkombëtare raportohet se ata kanë firmosur letrat e divorcit dje.

Belushi dhe Sloan kanë dy fëmijë së bashku, një vajzë Jamison dhe djalin Jared. Ndërsa ky është divorci i tretë për Jim-in.

Ndryshe, aktori ka qenë i martuar 8 vjet me Sandra Devenport me të cilën ka një djalë, Robertin. Ndërsa më herët ka qenë i martuar me aktoren, Marjorie Bransfield./21Media