Dua uroi dhjetëvjetorin e Pavarësisë

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa ka uruar qytetarët e Kosovës me rastin e 10 vjetorit të Pavarësisë.

Dua shpreson që të festojmë edhe shumë përvjetore së bashku.

Ylli i Kosovës më tutje ka shtuar se është krenare që është shqiptare, shkruan rtv21.tv

”Urime t’gjthve 10 vjetorin e pavarsise! Shpresoj qe te festojme edhe shume e shume pervjetore se bashku. Kaloni sa ma mire ne keto dite te festes. Jom shume krenare qe jom Shqiptare. Urime dhe gezuar. Ju dua. Shihemi kete vit <3 <3 —————————



Happy 10th birthday Kosova! I hope we spend many many more anniversaries together. Have the best time on these wonderful days of celebration. I am so proud to be Albanian. I love you. See you later in the year <3 <3 #KOSOVA10”, ka shkruar Dua në Instagram, krahas fotografisë së publikuar, në të cilën shihet me flamurin e Kosovës dhe të Shqipërisë./21Media