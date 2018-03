Mesfushori i Napolit kërkohet nga Liverpooli

Mesfushori i Napolit, Jorginho është bërë cak i skuadrës angleze Liverpool, skuadër kjo e cila do të tentoj ta transferoi atë gjatë verës, raporton The Times.

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp beson se mesfushori i Napolit do ta përmirësoj mesfushën e ekipit te tij aktual dhe me një ofertë të majme gjatë afatit kalimtarë të verës do të tentoj ta marr në skuadër./21Media