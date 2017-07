Revanshi pritet të mbahet me 11 nëntor

Anthony Joshua dhe Wladimir Klitschko pritet që sërish të matin forcat. Revanshi pritet të mbahet me 11 nëntor në Las Vegas

Adhuruesit e boksit do të kenë mundësi që sërish t’i shohin në ring Anthony Joshuan dhe Wladimir Klitschko.

Promotori i Anthony Joshuas, Eddie Hearn, ka thënë se 11 nëntori dhe Las Vegasi janë data dhe lokacioni për rimeçin e duelit të madh të peshës së rëndë ndërmjet Joshuas dhe ukrainasit Wladimir Klitschko.

“Kam qenë në Las Vegas me Anthonyn. Kam aplikuar për licencën e promotorit të boksit në Nevada dhe ka shkuar mirë. Jam takuar me përfaqësuesit e MGM-së dhe të T-Mobile Arena. Vegas është favorit dhe 11 nëntori është data e caktuar”, ka deklaruar ai.

“Ndoshta duhen disa javë për të sjellë çdo gjë në vijë, por besoj se Klitschko do të pranojë meçin dhe besoj se Vegasi do të jetë destinacioni. Anthony Joshua ka qenë atje për dhjetë ditë dhe e ka shijuar kohën. Është njoftuar me zonën atje”, ka thënë Hearn.

Joshuas kishte arritur që në duelin e parë ta mposhtë Klitschkon me pikë, dhe kështu të marrë primatin në botën e boksit.