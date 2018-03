Pajtim i historisë dhe gjeografisë ishte porosia kryesore të cilën në Shkup e dërgoi Zhan Klod Junker

Njeriu i parë i Komisionit Evropian tha se Evropa e ka bërë këtë gjë me vendet që u anëtarësuan në kohën e fundit, duke thënë se e njëjta gjë do të ndodhë edhe me Maqedoninë. Junker në konferencë të përbashkët për media me kryeministrin Zoran Zaev, theksoi se Maqedonia me historinë e saj është pjesë natyrore e Evropës, dhe nëse shteti vazhdon të ecë në rrugën e reformave, mund të fitojë rekomandim të pakushtëzuar nga ana e Komisionit. Sa i përket emrit të vendit ai nuk deshi të komentonte.

“Nuk erdhëm këtu që t’ ju paralajmërojmë datë për fillim të negociatave, por t’ju tregojmë se jeni në rrugën e vërtetë dhe në qoftë se vazhdoni të ecni në rrugën e reformave, brenda disa muajve do t’i mundësoni Komisionit Evropian që t’i japë rekomandim Këshillit për hapjen e negociatave për hyrje në BE-në. Por, ende nuk kemi arritur deri atje, sepse ka ende për të bërë në bazë të meritave të secilit vend ndërsa vendi juaj ka shumë merita”, u shpreh Zhan Klod Junker, Kryetar i Komisionit Evropian.

Kryeministri Zaev e përsëriti qëndrimin për gatishmërinë që të negociojnë për një emër me përcaktim gjeografik dhe për gjetjen e një zgjidhjeje e cila do të mundësojë mbylljen e kontestit shumëvjeçar, e cila do ta ruajë dinjitetin dhe identitetin e të dy popujve, shkruan Tv21.tv

“Mbyllja e çështjeve të hapura nuk është hap i thjeshtë, bëhet fjalë për çështje të ndjeshme të qytetarëve tanë. Së bashku me kryeministrin Cipras punojmë në mënyrë të përkushtuar për mbylljen e këtij problemi shumëvjeçar, zgjidhja e të cilit do ta hapë rrugën për integrimin e Maqedonisë në BE-në dhe NATO. Evropa e njeh Maqedoninë, madje edhe vendet të cilët në këtë problem shohin me rezervë, dhe në qoftë se ende shikojnë me rezervë, duhet të dinë se nga Maqedonia vetëm munden të fitojnë, jo të humbin. Ne jemi vend i vogël miqësor por jemi vend evropian”, tha Zoran Zaev, Kryeministër i Maqedonisë.

Kryetari i Komisionit Evropian tha se me lidhjen e marrëveshjes me Bullgarinë, u përmirësua reputacioni i Maqedonisë në Evropë, por ky hap, sipas tij, mori reagime pozitive edhe jashtë Evropës. Pas takimit me Zaev, Junker shkoi në villen Vodno për t’u takuar me presidentin Gjorge Ivanov, ndërsa pas kësaj, ai udhëtimin e vazhdon në Shqipëri me çka do ta vazhdojë vizitën e tij në vendet e Ballkanit Perëndimor./21Media