Këngëtari shumë i famshëm botëror ishte në një turne rreth botës të quajtur Purpouse

Por ai do të largohet herët nga ky turne, duke lënë 14 paraqitje të papërfunduara.

Turneu filloi me 9 mars në Seattle, me koncerte të mëdha në Texas, Denver, East Rutherfurd, NJ e Pasadena, si dhe me disa koncerte në Japoni, Singapor e Filipine, shkruan rtv21.tv.

Ekipi i Justin ka deklaruar se situata për anulimin e turneut ka ndodhur për shkak të “shkaqeve të papritura”, dhe se paratë e biletave do të rikthehen./21Media