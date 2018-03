Bieber është një nga këngëtarët më të famshëm në botë

Justin Bieber deri tani ishte fëmijë i vetëm në familje, e prindërit e tij ishin ndarë qysh kohë më parë.

Tani një Bieber i ri do t’i shtohet familjes së tyre. Burime të afërta me babanë e Justin, Jeremy, thonë se ai dhe nusja e tij e re Chelsey Rebelo do të bëhen prindër të një vajze të vogël, që do të thotë se Justin do të bëhet vëlla, shkruan rtv21.tv.

Chelsey është 4-5 muajsh shtatzënë, dhe thuhet se dasma e tyre me ngjyrat rozë në Xhamajkë këtë javë ishte në nder të vajzës së tyre. Ky është fëmija i parë i Chelsey-t me Jeremy-n, ajo ka edhe 3 fëmijë të tjerë./21Media