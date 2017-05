Costa do të bisedoj me Ancelotti

Costa do të bisedoj me Ancelotti

Klubi i famshëm italian, Juventus duket se është afër Douglas Costa-s, pasi siç raportojnë mediat italiane ai pritet të largohet nga Bayern Munich në përfundim të këtij sezoni.

Braziliani, i cili nuk po kalon periudhë të mirë tek kampionët e Gjermanisë, fillimisht do të bisedoj me trajnerin Carlo Ancelotti, e më pas do të vendos për të ardhmen e tij.

Sipas mediave, Juve është në pritje të vendimit të lojtarit për të cilin ‘Zonja e Vjetër’ është gati te hedhet në sulm./21Media

http://rtv21.tv/juve-ne-sulm-per-costa-n/