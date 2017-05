Në kuadër të Ligës së Kampionëve sonte janë duke u përballur Juventus dhe Monaco

Në ndeshjen kthyese në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve Juventus kaloi në epërsi me golin e Mario Mandzukic në muinutën e 33të, shkruan rtv21.tv.

Këtë epërsi në minutën e 44ërt e thelloi edhe më tepër mbrojtësi i djathtë Dani Alves, me një supergol jashtë 16shit, duke dërguar rezultatin e përgjithshëm në 4 me 0.

Krejt çka arritën Monaco ishte një gol në minutën e 69 , shënuar nga Kylian Mbappe për të vendosur rezultatin final në 4 me 1 në favor të Juventusit.

Nesër nga ora 20:45 mund të ndiqni ndeshjen Atletico Madrid – Real Madrid, ku do të zbulohet edhe finalisti i dytë. Finalja do të zhvillohet me datën 3 qershor./21Media

