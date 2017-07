Ka nisur rinovimi i Teatrit “Dodona”

Teatri ‘Dodona” në kryeqytet së shpejti do të marrë pamje të re. E kjo pritet të bëhet për 90 -të ditë pune në këtë teatër. Rikonstruktimi I këtij objekti kulturor do të ofroj mundësi më të mira për realizimin e shfaqjeve të ndryshme. Renovimi i teatrit “Dodona” komunës së Prishtinës do ti kushtoj 60-të mijë euro./21Media