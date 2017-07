Procesi zyrtar i votimit për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike u mbyll në orën 19:00, ku në garë janë Lulzim Basha dhe Eduard Selami

Anëtarët e Partisë Demokratike u ftuan të votojnë këtë të shtunë prej orës 8:00 deri në 19:00, dhe të shprehin verdiktin e tyre se kush duhet ta drejtojë Partinë Demokratike në 4 vitet në vijim, në 68 qendra votimi.

Zgjedhja e kryetarit të PD, mbi parimin një anëtar një vote u zhvilluan pas një fushate intensive të dy kandidatëve Lulzim Basha dhe Eduard Selami, në çdo degë të PD në gjithë vendin.

Lulzim Basha, aktualisht kryetari i ngrirë i PD-së votoi paraditen e sotme në qendrën e votimit të ngritur në selinë qendrore të PD-së në Tiranë.

Kandidati tjetër, Eduard Selami votoi rreth orës 10:00 në qendrën e votimit që ishte ngritur në selinë qendrore të PD-së. Selami e quajti proces të rëndësishëm votimin.

Ish kryeministri Sali Berisha pas votimit në selinë e PD-së gjatë mesditës e quajti procesin “në përputhje me statutin e PD-së”. Duke pranuar se në PD situata është e vështirë, Berisha beson se situata mund të tejkalohet

Ndërkohë kundërshtarët e Bashës, një grup ish-drejtuesish të kryesuar nga Astrit Patozi e kanë quajtur farsë garën, ndërsa kanë ndërmarrë edhe një lëvizjeje për të ndalur garën elektorale në PD.

Patozi përmes një postimi në Facebook e quajti farsë garën dhe nënvizoi se lëvizja nuk ndalet.

“Demokratët nuk pajtohen me farsën. vetëm gara e drejtë e shpëton Partinë Demokratike”, shkruan ai.

Pas mbylljes së qendrave të votimit, kutitë me materialet zgjedhore do të dorëzohen pranë selisë së PD-së, ku do të nisë menjëherë procesi i numërimit të votave.