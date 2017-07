Kadaj-Bujupi sulmon presidentin Thaçi

Kadaj-Bujupi sulmon presidentin Thaçi

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Kadaj-Bujupi, ka drejtuar një mal akuzash në drejtim të presidentit të vendit, Hashim Thaçi.

Ajo përmes një postimi në Facebook, ka thënë se Thaçi po përpiqet ta mbajë peng Republikën.

“Dhunshëm u ngrite. Dhunshëm u zgjodhe. Dhunshëm shite interesat e vendit” ka thënë ajo./21Media



Postimi i plotë i deputetes Kadaj-Bujupi:

“I ashtuquajturi President përsëri po dëshmon me veprimet e tij se nuk e përfaqëson as unitetin dhe as popullin. Dhunshëm krijoi karrierën e tij politike. Dhunshëm nënshkroi marrëveshjet kundërkushtetuese me Serbinë. Dhunshëm u zgjodh në krye të shtetit.

Kryedhunuesi i shtetësisë ende po shtiret me maskën e paqësorit. Maskën me të cilin po përpiqet ta mbajë peng ende Republikën. Të blejë ende deputetët. Të bëjë ende pazare me Srpskan e Vuçiqit.

Dhunshëm u ngrite. Dhunshëm u zgjodhe. Dhunshëm shite interesat e vendit.

Paqësisht zbrite. Paqësisht do shkarkohesh ! Paqësisht do i japësh llogari vendit!” (sic), ka shkruar Kadaj-Bujupi.