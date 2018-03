Florian Marku tregon datën kësaj përballje

Florian Marku tregon datën kësaj përballje

Kampioni i Botës në Kikboks, Florian Makru, sot për herë të parë ishte në një intervistë për mediat kosovare dhe atë në emisionin “1 kafe prej shpisë”, në RTV21

Për Markun është po ashtu hera e parë që viziton Kosovën, nga ku tha se është edhe me origjinë, shkruan rtv21.tv

Floriani në intervistën dhënë Bleronës, ka treguar shumë për karrierën dhe jetën e tij private. Por ai ndër tjerash dha edhe një informacion me rëndësi të veçantë. Marku do ta realizojë luftën e tij të parë në Tiranë, me 20 prill të këtij viti kurse kundërshtar do ta ketë një serb.

Marku ka paralajmëruar edhe një përballje tjetër në Kosovë gjatë verës por nuk ka dhënë më shumë detaje.

Kujtojmë se Florian Makru në vitin 2014 është shpallur kampion në World KikBoksing dhe në Karate Union. Floriani po ashtu mban tituj tjerë si gjashtë herë kampion e Greqisë dhe katër herë Kampion Bote./21Media