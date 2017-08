Marihuana mund të ketë shkaktuar problemin mendor

Çështja me kompaninë e sigurimeve të turit të Kanye West ka nxjerr detaje të reja lidhur me shëndetin mendor të reperit një vit më parë. Kompania “Lloyd’s of London” thotë se marihuana mund të ketë shkaktuar problemin mendor vitin e kaluar.