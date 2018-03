Konfiskohet droga, arrestohen dy të dyshuar

Mbrëmë rreth orës 02:20 Policia e Kosovës në Skenderaj ka arrestuar dy persona, të cilëve u janë gjetur substanca narkotike.

Sasia e dyshuar narkotike e llojit marihuanë ka rezultuar të jetë me peshë mbi 61 kilogramë.

“Me datë 02.03.2018 rreth ores 02:20, Policia e Kosovës me njësitë e saj gjatë patrullimit në qytetin e Skënderajt ka hasur dy persona meshkuj/shqiptarë, shtetas të Republikës së Shqipërisë. Pas procedurave të nevojshme të verifikimit dhe kontrollit ka rezultuar se të njëjtit ndodheshin me një automjet të tipit BMW me targa të Shqiperisë, ku gjatë kontrollit të veturës janë gjetur pesë (5) valixhe (qanta) me substancë narkotike që dyshohet të jetë e llojit marihuanë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet relevante policore”, thuhet në njoftimin e policisë.

Sipas policisë sasia e substancës së dyshuar narkotike është 61 kg e 610 gram.

Dëshmi tjera relevante të konfiskuara përveq substancës së dyshuar narkotike janë:

· Një (1) veturë BMW X3

· Dy (2) telefona mobil.

· 2200 lekë Shqiptar.

Polica bën të ditur se lidhur me rastin është njoftuar edhe Prokurori kujdestar dhe me vendim të tijë dy të dyshuarve iu është konfirmuar vendimi për ndalim për 48 orë./21Media