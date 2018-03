Karate Kid ishte një nga filmat më të famshëm të vitit 1984

Suksesi i filmit bëri që ai të qëndrojë relevant për më shumë se 30 vite, madje u rimishërua në film edhe në vitin 2010.

Tani historia e filmit do të vijë si serial me titullin “Cobra Kai”, me aktorë të filmit origjinal në rolet kryesore, shkruan rtv21.tv.

Kjo seri do të prodhohet vetëm për Web, dhe pritet të lansohet në YouTube Red gjatë këtij viti.

Në rolet kryesore paraqiten rivalët e para 34 viteve, Ralph Macchio dhe William Zabka./21Media