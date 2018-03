''Kur kujtojmë se ku ishim para 20 viteve se ku ishim para 10 viteve dhe shohim ku jemi tani, kemi arsye që të jemi krenar dhe të kënaqur''

Kosova gjatë këtyre viteve është konsoliduar si shtet dhe se ka arsye të jetë krenare nëse kujtohet ajo se ku ishte Kosova para 10 apo 20 viteve.

Kështu pohoi presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në pritjen shtetërore me rastin e shënimit të dhjetë vjetorit të pavarësisë.

“Kur kujtojmë se ku ishim para 20 viteve se ku ishim para 10 viteve dhe shohim ku jemi tani, kemi arsye që të jemi krenar dhe të kënaqur. Të gjithë e mbajmë mend periudhën e aparteheidit dhe gjenocidin e ushtruar në Kosovë. Kjo sakrificë dhe vetëmohim yni u mbështet nga bashkësia ndërkombëtare, e cila na doli në krah dhe na ndihmoi. Që të jemi të lirë dhe për këtë do t’i jemi mirënjohës përgjithmonë, që nga përfundimi i luftës, kemi punuar që të ndërtojmë paqen”, tha ai.

Thaçi po ashtu theksoi se vendi ynë për këto vite si shtet i pavarur, ka pasur rritjen me të madhe ekonomike në ballkanin perëndimor në dekadën e fundit dhe se është vend që i garanton të drejtat për gjithë komunitetet.

Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj shprehu respektin dhe falënderimin për brezat që kanë flijuar për të drejtën për të qenë të lirë.

“Njëkohësisht është përgjegjësi e madhe për ne, të ndjejmë të gjitha ata që jetojmë me ta dhe bashkëjetojmë me ta. Pra shqiptarët i ndjejnë dhe kuptojmë të gjithë ata që bashkëjetojnë me ne në Kosovë. Komunitetet etnike dhe punojmë intenzivisht të thellojmë kohezionin e brendshëm. Diçka tjetër që e kemi parasysh dhe nuk harrojmë me kujto çdo herë. Po vendimet e drejta e të mëdha, por kërkojnë implementim. Implementimi është suksesi i gjithë neve dhe do të jemi të kujdesshëm e të vendosur t’i implementojmë të arriturat tona, vendimet e marra dhe njëkohësisht të dimë me gjet zgjidhje, për të gjitha temat që na presin”, tha ai.

Përfaqësuesi i SHBA-së, Robert Karem dhe ndihmës sekretari i mbrojtjes shprehu tha Kosova ka një aleat të fuqishëm si SHBA.

Ndërsa inkurajoi qytetarët dhe institucionet e vendit që të vazhdojnë në luftimin e krimit dhe korrupsionit si dhe ta ratifikojnë demarkacionin me Malin e Zi.

“ Dëshiroj të theksoj partneritetin e fuqishëm mes vendeve tona….Të punojmë së bashku në ngritjen e ekonomisë suaj dhe institucioneve dhe aftësisës së FSK-së. Kemi sfida, SHBA do të jetë krahë për krah, në luftimin e sfidave që janë para nesh. Një e ardhme e lirë dhe prosperuese, varet nga zgjidhjet e vështira, që duhet të bëhen sot. Duhet të zgjidhni se do të ketë tensione apo do të ketë bashkëpunim mes njerëzve. Pra dëshiro të shkoni drejtë integrimeve euroatlantike. Inkurajojmë Qytetarët e Kosovës dhe autoritetet të vazhdojnë me luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të zbatojnë sundimin e ligjit dhe që të përmbahen nga deklaratat, që mund të inkurajojnë dhunë. Kjo do të thotë gjithashtu dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionin. Arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. E ardhmja e Kosovës është si një anëtar i in tegruar në rrjedhat euroatlantike”, tha ai.

Ai shtoi se e kemi një aleat të fortë si SHBA, dhe ky bashkëpunim të zgjerohet në mënyrë që të përkrahet Kosova drejtë integrimeve euroatlantike.