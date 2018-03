Do të marrin pjesë më shumë se 500 fëmijë

Aktivitetet për nder të 10 vjetorit të pavarësisë po vazhdojnë edhe sot në qendrën e Prishtinës.

KP merr vesh se nga ora 13:00, deri në orën 15:00, do të mbahet karnavali i fëmijëve, ku do të marrin pjesë më shumë se 500 fëmijë. Ndërkaq nga ora 15:00, do të hapet një ekspozitë e titulluar “rrënjët e shtetit”, ku fokus do të jenë ballinat e mediave botërore.