Shumica është e qëndrueshme, pohojnë partnerët e koalicionit

Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev duhet ta hapë derën për rikonstruimin e Qeverisë, ndërsa më vonë do të mendojmë nëse do të bëhemi pjesë e qeverisë. Njeriu i parë i Besës, Bilall Kasami, tha se nuk mund të hyjnë në ekzekutiv pa hapur procesin e negociatave për reformimin eventual të garniturës qeveritare. Edhe pse ende nuk kanë marrë ftesë zyrtare nga kryeministri, Kasami mendon se Zaev do t’i zhvillojë negociatat me të, e jo me Gashin.

“Në deklaratën e fundit të kryeministrit, ai tha se dëshiron të bisedojë që Lëvizja Besa të bëhet pjesë e koalicionit qeveritar, kur të jetë zyrtare kjo gjë. Institucionet paraprakisht në mënyrë të qartë treguan se kush është Lëvizja Besa”, u shpreh Kasami, shkruan tv21.tv

Nga ana tjetër, krahu tjetër i partisë, i udhëhequr nga Afrim Gashi, thotë se ata janë të gatshëm të hyjnë në Qeveri dhe se negociatat do të fillojnë gjatë këtij muaji.

“Gjatë marsit do të fillojnë negociatat, do të shohim se si do të jetë ftesa. Mendoj se ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në qeveri, por duhet të shohim nëse oferta do të jetë e denjë dhe nëse ne me pjesëmarrjen tonë do të kontribuojmë për ta ndihmuar qeverinë në gjetjen e zgjidhjes së duhur që ajo të përballet me problemet aktuale”, tha Gashi.

Këto ditë dolën informacione në të cilat spekulohet se brenda shumicës parlamentare ka krizë, por partnerët qeveritar e mohuan këtë gjë. Kryeministri Zaev para disa ditësh paralajmëroi se dëshiron që të bashkëpunojë me të gjitha partitë, duke shtuar se duhet t’u jepet shans edhe partive më të vogla.

“Duhet të besojmë në vlerat dhe në parimet, çdo herë të ofrojmë kuadro cilësore, ta gjejmë vendin tonë nën diellin, sepse qytetarët na e kanë dhënë këtë obligim, dhe t’u japim shans secilës, madje edhe partisë më të vogël që të zhvillohet, për shkak se përmes paletës së sistemit shumë – partiak në Maqedoni, dobi mund të kenë qytetarët”, tha Zaev.

Edhe nënkryetarja e BDI-së, Teuta Arifi, mohoi se ka krizë në shumicën parlamentare dhe tha se partia do të marrë pjesë në tejkalimin e të gjitha dallimeve.

“Nuk mendoj se ekziston krizë brenda koalicionit. Patjetër se ka nevojë për bisedime, dhe varësisht nga natyra dhe formati i takimeve, BDI-ja vazhdon të angazhohet dhe të marrë pjesë në takimet, për të kontribuuar në tejkalimin e situatës dhe për përmirësimin e ligjeve n vend”, tha Arifi.

Spekulimet për keqkuptimet në koalicionin qeveritar, sipas informacioneve jozyrtare i ka shkaktuar Ligji për gjuhët. LSDM-ja thotë se për një pjesë të amendamenteve duhet të hapet debat, ndërsa BDI-ja është kategorike ato të mos pranohen. Ka informacione se zgjidhja duhet të kërkohet në takim liderësh mes Zaevit, Ahmetit dhe Mickovskit.