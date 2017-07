Katalonasit këmbëngulin

Katalonia më 1 tetor do të organizoi referendumin për pavarësi, madje edhe nëse Gjykata Kushtetuese e Spanjës e ndalon atë.

Presidenti i Katalonisë, Karlos Puxhemont, deklaroi se katalonasit nuk do të heqin dorë nga ideja për referendum, madje edhe nëse Gjykata Kushtetuese e ndalon atë, duke shtuar se as suspendimi i referendumit, e as kërcënimet nuk mund të parandalojnë katalonasit që në mënyrë demokratike të vendosin për të ardhmen e tyre, transmeton rtv21.tv

Në intervistën dhënë gazetës Figaro, Puxhemont tha se nuk do të tërhiqet nga funksioni i Presidentit të Katalonisë dhe nuk do të njeh vendimin e Gjykatës Kushtetuese, nëse ajo ndalon referendumin.

Puxhemont qartësoi se vendimin për anulimin e referendumit mund ta merr vetëm Parlamenti rajonal i Katalonisë./21Media