Policia ka arrestuar të dyshuarit

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmë në mesnatë në rrugën “Gjin Bue Shpata” në Tiranë.

Pas një konflikti me thikë ka vdekur një 22 vjeçar me iniciale M.M.

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta, si dhe në polici janë shoqëruar 4 persona të dyshuar për ngjarjen.

“Pas një konflikti të çastit, me mjet prerës, humb jetën 22 vjeçari M.M. Policia arreston shtetasin E.B., si autor të krimit, si dhe 3 shtetas të tjerë bashkëpuntorë në krim.

Më datë 31.07.2017, rreth orës 23.30 në rrugën “Gjin Bue Shpata”, shtetasi M.M., 22 vjeç është konfliktuar për motive të dobëta me shtetasin D.B., 19 vjeç. Në ndihmë të shtetasit D.B, ka ardhur kushëriri i tij shtetasi E. B., së bashku me shtetasit K. A., dhe M.A. Gjatë konfliktit shtetasi E. B., ka nxjerrë thikën dhe ka goditur shtetasin M. M., i cili për pasojë ka gjetur vdekjen në spital”, thuhet në njoftimine policisë së shtetit.

Sipas policisë, materialet u referuan në Prokurori, në ngarkim të shtetasve të mësipërm, për veprën penale të “Vrasjes me Dashje e kryer në bashkëpunim” parashikuar nga nenet 76 dhe 25 e Kodit Penal./21Media