“Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2017”

Transparency International ka renditur Kosovën në vendin e 85-të në listën e “Perceptimit të korrupsionit për vitin 2017”, që në krahasim me vitin e kaluar i bie që Kosova ka shënuar progres prej tre pikësh. Në këtë raport të prezantuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, janë përfshirë 180 shtete. Në vendin e parë si shtet më pak i korruptuar është radhitur Zelanda e R me 89 pikë ndërsa në vendin e fundit është Somalia me 9 pikë./21Media