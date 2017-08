"Besimi në bashkëqeverisje duhet të ekzistojë"

Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Ramiz Kelmendi, sot ka shfaqur idenë se si do të dukej koalicioni Vetëvendosje dhe LAA pas formimit të Qeverisë.

Ai në një postim në Facebook shkruan se LVV ka 32 deputetë, ndërsa LAA 29, që gjithsej rezultojnë me 61 deputetë dhe nëse kësaj i shtohen edhe komunitetet pakicë prej 20 deputetësh, atëherë qeveria e ardhshme do të kishte të gjitha performancat për të sjellë të gjitha llojet e vendimeve.

Postimi i plotë:

LVV në kuadrin e saj ka 32 deputet përderisa LAA ka 29 deputet e që gjithsejtë rezultojnë me 61 deputet. Nëse shtojmë edhe pakicat prej 20 deputetësh, qeveria apo koalicioni qeverisës pas zgjedhor do të ketë të gjitha performancat për të sjellë të të gjitha llojet e vendimeve duke u thirrur edhe në ato të mëdha.

Sipas ligjeve të fizikes kur dy forca politike kanë drejtim dhe kahje të ndryshme atëherë rezultati i këtyre forcave është në drejtimin e asnjërës palë, por në interes madhor për të gjithë qytetarët, e në veçanti edhe të vet partive, si për atë që nuk ishin në pushtet asnjëherë dhe për këtë që ishte.

Duke zhvilluar bisedime të ngjeshura politike për të cilat ishte dashur që ekipet negociuese të kombinuara të bëhen kumbarë të bisedimeve dhe rezultateve të interesit të përbashkët. Kjo, sepse në qeveri ka ministri që mund të administrohen edhe nga LVV për të cilën mendojë se ka orientim të majtë dhe LAA si parti e djathtë dhe duke i ndarë postet ministrore më këto principe mundë të arrihet koalicioni pas zgjedhor dhe qeverisja e suksesshme.

P.sh. Ministria e zhvillimit ekonomik mundë të ishte e mirë për LVV meqë ka në administrim kompanitë publike dhe nëse arrijnë t’i avancojnë këto, Kosova do ketë përfitim. LVV mund të administronte edhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe të tjera, duke u bërë me ato ministri që kanë komponentin, të cilin e posedojnë anëtarët e LVV-së.

Nga ana tjetër një fuqi e re e cila me kontaktin qeveritar do të ballafaqohet me realitetin e ri jetësor-politik do mund të rezultonte edhe me ndryshimin e disa vetive për të cilat nuk janë në korrespodencë me ligjet aktuale, politikat e djathta të LAA-së dhe orientimet politiko-ekonomike të miqve tonë ndërkombëtarë.

Me këtë koalicion pas zgjedhor do përfitojnë ekonomitë të cilat me Qeverinë Mustafa veç sa kishin filluar të shijojnë legjislacionin që afirmonte Pako Fiskale 1 dhe së fundi Pako Fiskale 2 dhe si të tilla do sillnin zhvillim ekonomik dhe punësim të qëndrueshëm. Do mundësohej që edhe të vijonte mos krijimi i korrupsionit të ri i cili në mandatin e kaluar ishte në shkallën zero dhe normalisht do të fuqizohej edhe luftimi i korrupsionit të kaluar. Në aspektin ndërkombëtarë do krijohej opinioni më ndryshe nga e kaluara dhe do mundësohej heqja e vizave për qytetarët e Kosovës. Po ashtu do shtohej besimi tek institucionet vendore se LVV nuk do paraqet rrezik politik për kapitalin e tyre dhe do shtoheshin edhe më tutje investimet kapitale të jashtme. Tjetër element me rëndësi është se do të afirmohej modeli i fitimit të tenderëve të pa manipuluar dhe do të krijohej opinioni i punësimeve me pikëpamje politike, e në të njëjtën k ohë i tërë spektri ekonomik do të lirohet nga ndikimi politik tek ta.

Të nderuar qytetarë besimi në bashkëqeverisje duhet të ekzistojë. Duhet të ekzistojë edhe besimi tek liderët, të cilët mendojnë ndryshe edhe nëse kanë bërë veprime jo ligjore ndaj personave dhe objekteve, por gjithnjë duke mos qenë personale, sepse struktura e rezultatit zgjedhorë po përcakton që medoemos duhet të ketë koalicione të interesit madhor për Kosovën së pari.