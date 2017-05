Maturantët i kërkojnë diçka qesharake Gilit

Maturantët i kërkojnë diçka qesharake Gilit

Këngëtarja e njohur kosovare Gili, mbrëmë lansoi këngën e re të titulluar “Amin”, e për të promovuar këtë këngë ajo ishte e futar në programin “1 kafe prej shpisë” në RTV21. Ajo ka treguar se për tekstin dhe muzikën e këngës si gjithmonë është përkujdesur bashkëshorti i saj Ilir Berani, shkruan rtv21.tv

Ndërkohë që Gili ka treguar detaje tjera nga karriera e saj muzikore. Ndër to ka përmendur edhe momentet më qesharake nëpër mbrëmje dhe ahengje familjare. E një të tillë të cilin e ka shpalosur Gili ka qenë se në një mbrëmje të maturës, maturantët i kanë kërkuar asaj që në emër të tyre ta përshëndet profesorin e matematikës me këngën e saj “Ti je budallë”. Natyrshit që këtë kërkesë të maturantëve e kishte refuzuar këngëtarja. “Iu thash që me kangën time sa të jam unë këtu jo e kur të shkoj unë mandej me DJ tuaj lëshoni ju çka të doni”, ka treguar Gili duke qeshur./21Media

http://rtv21.tv/kerkesa-e-cuditshme-qe-ka-marre-gili/