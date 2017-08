Me aplikimin e disa metodave mund të evitoni këtë problem

Me kalimin e kohës gjoksi humb elasticitetin dhe fleksibilitetin e dikurshëm, dhe tenton të bjerë. Shtatzënia, menopauza, luhatjet drastike të peshës, regjimi ushqimor jo i kontrolluar, përdorimi i sytjenave të gabuara, jeta sedentare, duhan-pirja dhe ekspozimi i tepërt në diell janë disa prej shkaqeve kryesore të këtij procesi. Por ky fenomen, i cili shfaqet kryesisht pas moshës 40 vjeç, mund të kapet në kohë dhe të parandalohet në qoftë se ndiqni këshillat dhe trajtimet e mëposhtme.

Trajtimi me akulli: Mund t’ju tingëllojë absurde në pamje të parë, aq më tepër ta aplikosh një gjë të tillë në dimër kur temperaturat shënojnë nën 0, por masazhimi i vazhdueshëm me kubeta akulli ndihmon gjoksin të qëndrojë në formë. Merrni dy kubeta akulli dhe masazhoni me lëvizje rrethore sipërfaqen e gjoksit. Ky veprim stimulon qarkullimin e gjakut dhe aktivizon indet lidhëse dhe gjëndrat limfatike.

Masazhi me vaj ulliri: Masazhi me vaj ulliri është një tjetër teknikë interesante që duhet ta provoni të paktën dy herë në javë. Acidet yndyrore Omega 3 të ullirit dhe përbërësit e tjerë të ushqyeshëm si vitamina përmirësojnë qarkullimin e gjakut në këtë zonë delikate të trupit forcojnë fibrat muskulor dhe hidratojnë lëkurën.

Maskë natyrale me kos: Maska natyrale me kos, vezë dhe vaj bajamesh është shumë e ushqyeshme për gjoksin tuaj. Probiotikët që gjenden tek kosi, të kombinuara me vitaminat dhe antioksidantët e vajit të bajameve dhe përbërësit anti-inflamatorë të vezëve parandalojnë rënien e gjoksit dhe forcojnë atë.

Sytjenat e duhura: Të zgjedhësh dhe të përdorësh sytjenat e duhura është dhurata më e madhe që i bëni vetes. Sytjenat rregullojnë qëndrimin e bustit dhe shpinës, por nëse zgjidhni materialet dhe masën jo të duhur dëmtoni seriozisht trupin tuaj.