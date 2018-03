Naser Ajdari zgjedhet gjykatës në Kushtetuese

Avokatët Angele Ilievski dhe Angell Solev u propozuan për anëtarë të rinj të Këshillit të prokurorëve publik në Maqedoni. Komisionit për zgjedhje dhe emërime i duhej rreth një orë që ta sigurojë kuorumin e nevojshëm për t’i miratuar emrat e propozuar. Nuk kishte debat, ndërsa kuorumin për votim e plotësoi deputeti i BESËS, Fadil Zendeli.

“Kryetari i Kuvendit, në qershor dhe gusht të vitit 2017, në pajtim me Ligjin për Këshillin e prokurorëve publik, publikoi shpallje për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit. Anëtarët në pajtim me ligjin do të zgjidhen nga radhët e profesorëve të drejtësisë, avokatëve dhe juristëve të tjerë të çmuar. Për anëtar të Këshillit të prokurorëve publik i propozoj z.Angel Solevin, avokat nga Shkupi dhe z.Angele Ilievskin, gjithashtu avokat nga Shkupi”, tha Hari Lokvenec, kryesues i komisionit, shkruan tv21.tv

Angele Ilievski ishte avokat i ish shefit të DSK-së, Zoran Verushevski, i cili ishte i akuzuar në rastin Puç, së bashku me Zoran Zaev para se PPS-ja ta tërheqë akuzën ndaj tyre. Angel Solev është ish-kryetar i Gjykatës Penale Shkup, ndërsa kishte edhe një mandat si anëtar i Këshillit Gjyqësor. Por, përveç miratimit të të dy anëtarëve të propozuar për Këshillin e prokurorëve publik, Komisioni e miratoi edhe propozimin e ish-prokurorit shtetëror, që Naser Ajdari të jetë gjykatës i ri në Gjykatën Kushtetuese. VMRO-DPMNE nuk mori pjesë në punën e Komisionit. Partia reagoi përmes kumtesës në të cilën e akuzoi partizimin e organeve nga ana e pushtetit.

“Zgjedhja e Naser Ajdarit, funksionar i BDI-së në vendin e zbrazur në Gjykatën Kushtetuese dhe zgjedhja e Angell Solev-it dhe Angele Ilievskit, të cilët sipas informacioneve që dolën nëpër mediat, janë anëtarë të komitetit juridik të LSDM-së, është partizim tipik i këtyre dy organeve. Kjo tregon se ata nuk angazhohen për një Kuvend të fuqishëm dhe të pavarur”, thanë nga VMRO-DPMNE.

Edhe ambasadori i SHBA-ve, Xhes Bejli i kritikoi ndodhitë në Këshillin e prokurorëve publik.

“Këshilli i prokurorëve publik ka caktuar riemërim në Prokurorinë publike. Një anëtar i Këshillit ka marrë pjesë në vendimmarrjen, për riemërimin e një prokurori. Ai prokuror ka hetuar një anëtar të afërt të familjes së atij anëtari të Këshillit të Prokurorëve. Pjesëmarrja e atij anëtari të Këshillit në këtë vendim, mua më duket se paraqet konflikt të qartë interesi”, tha Ambasadori i SHBA-ve në RM, Xhess Bejli.

Pasi që propozimet kalojnë në seancë plenare në Kuvend, me zgjedhjen e Ilievskit dhe Solevit, duhet të kompletohet përbërja e Këshillit të prokurorëve publik.