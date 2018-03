Ditë e veçantë për Erxhinën

Këngëtarit i njohur, Milot Llalloshi, tash e sa kohë nuk merret më intensivisht me muzikë si dikur. Dy vite më parë është martuar me Erxhinën me një dasmë madhështore e cila ka marrë vëmendje të madhe në mediat rozë, ndërsa në vitin 2017-të martesa e tyre është bekuar me një djalë të cilin e kanë pagëzuar me emrin Priam., shkruan rtv21.tv

Sot për bashkëshorten e Milotit është një ditë shumë e veçantë. Ajo feston ditëlindjen dhe padyshim se nga Miloti nuk do të mungojë një urim me fjalët më të mira.

Ai ka publikuar në rrjetin social Instagram një fotografi të bukur të Erxhinës, ndërsa ka lënë një mbishkrim urimi.

“Urime ditëlindjen zemra e zemrës, edhe shumë tjera të mira të duam shumë Priami e unë”- ka shkruar Miloti./21Media