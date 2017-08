“Blick” shkruan për parkimin e veturës nga kosovari që jeton në Zvicër

Ata i dashurojnë veturat e “trasha” dhe kanë dëshirë që të reklamohen me veturat e tyre kur vijnë për pushime në vendlindje.

Kështu e nis e përditshmja zvicerane “ Blick” shkrimin e saj në lidhjen me parkimin e veturës që një kosovarë që jeton në Zvicër e ka bërë para një restauranti në Kosovë.

“Schatzi” (Shaci) quhen zviceranet me rrënje kosovare në Kosovë dhe njeri prej tyre është edhe Bledian Rushiti nga Emmen LU, Zvicer, shkruan rtv21.tv

Blediani te martën në mbrëmje u vë në qendër të vëmendjes para restaurantit të njohur “Gizzi Grill” në Prishtinë. Ne foto shihet se si Blediani, Mercedesin e tij G500 4×4 në vlerë prej 250.000 franka zvicerane e kishte parkuar para restaurantit në shkallë!

Sigurisht një kjo ishte një reklamë e fort për kompaninë Mercedes pasi që fotoja bëri xhiron e saj në rrjetet sociale.

Zvicerani, Rushiti është anëtarë i Rush-Cars AG ne Emmen dhe në ‘Showroom-in’ e tij gjendet edhe shumë vetura tjera sportive e luksoze por Mercedesi i tij G500 4×4 me ngjyrë speciale “Electricbeam” është vetura unike në gjithë Zvicren, me këtë veture Blediani me vëllaun e tij gjatë pushimeve në Kosovë tashmë e kanë marrë vëmendjen e të gjithëve.

Për parkimin e veturës në shkallë para restaurantit, Blediani deklaroi për portalin zviceran ‘Blick’ se ishte një show i vogël dhe se paraprakisht e ka pyetur pronarin e lokalit qe ta parkoj veturën në shkallë./21Media