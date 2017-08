Honda Jazz për 2018 debuton në Frankfur

Pas premierës së caktuar për shtator në Frankfurt, versioni i ri-stilizuar i modelit Jazz arrin në sallonet e shitjes evropiane në nëntor të këtij viti. Honda ka publikuar fotografitë dhe detajet teknike të modelit Jazz për 2018 dhe përveç ri-dizjanit, blerësve do t’iu ofrohet edhe varianti me benzinë 1.5 litra me 130 kuaj fuqi.

Përzgjedhja e ngjyrave të jashtme është zgjeruar edhe me nuancën e kaltër metalike, të quajtur Skyride Blue. Pajisja standarde përfshin sistemin e frenimit City-Brake Active në rast rreziku gjatë shpejtësive të vogla.

Në dispozicion janë edhe opsione të shumta, si paralajmërimi ndaj ndeshjes së mundshme direkte, sistemi për paralajmërim dhe teknologjinë për njohjen e shenjave të trafikut, sistemi multi-medial me ekran prej 7 inç dhe kamerë të pasme.

Vetura sipas të dhënave të fabrikës shpenzon mesatarisht 5,4 l/100 km dhe emiton 124 gramë CO2 për kilometër. Në ofertë do të jetë edhe pakoja e re e pajisjeve Dynamic, me shtojca speciale në pjesën e jashtme të automobilit./21Media