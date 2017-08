Ishte menduar të jetë seancë solemne ku do të zgjidhej kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit

Ishte menduar të jetë seancë solemne ku do të zgjidhej kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit

Për ata edhe u shtrua tepihu i kuq në të cilin do të ecin deputetët e rinjë. E këta të fundit ishin kujdesur të vishen sa më bukur për ditën kur do mbahej seanca konstituive. Deputetet gra janë përkujdesur për dukjen e tyre duke u rregulluar me grim dhe rroba të bukura. Por keq nuk e kanë lënë as deputetët meshkuj.

Sidomos binin në sy ata të Vetëvendosjes që për dallim nga legjislaturat e kaluara kësaj radhe shumica nga ta kishin vendosur kravata.

Lideri i VV-së, Albin Kurti kishte vendosur kravatë të kuqe, pa harruar simbolin e shqiponjës në setër. Kështu kanë vepruar edhe deputetët tjerë të VV-së. Madje deputeti më i vjetër, Adem Mikullovci kishte vendosur kravatën me ngjyrat e flamurit kuq e zi.

Sikurse lideri i tyre kravata kanë vendosur edhe kryetari, Visar Ymeri, pastaj Dardan Sejdiu dhe Faton Topalli. Njëjtë nuk ka vepruar edhe Dardan Molliqaj dhe Frashër Krasniqi, të cilët as në këtë seancë nuk vendosën kravata.

Në sy të binte eleganca e femrave të cilat kishin zgjedhur rroba të bukura për të marrë pjesë në seancë.

Së bashku erdhën edhe disa deputetë të PDK-së. Andin Hoti dhe Mërgim Lushtaku që për herë të parë do të ulen në ulësen e deputetit dukeshin bukur por pa kravata. Ndërsa, vërehej eleganca e deputeteve të kësaj partie Ganimete Musliu dhe Xhevahire Izmaku.

Njëjtë dukeshin sot edhe deputetet tjera si Arbërie Nagavci dhe Fitore Pacolli.