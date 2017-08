PDK gati për zgjedhjet lokale

Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka bërë publike listën me emrat e kandidatëve për kryetarë të komunave në zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor.

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, tha sonte në një konferencë për media se kjo parti ka vendosur një ekip të shkëlqyeshëm për zgjedhjet komunale të 22 tetorit, në të cilat u shpreh i bindur se do të shënojnë fitore mbi dështakët dhe keqbërësit e politikës kosovare./21Media