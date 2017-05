Boronica është e njohur që nga lashtësia për benefitet e saj në ushqim dhe në medicinë

Ndër përfitimet kryesore të çajit të boronicës janë: lehtësimi i infeksioneve të traktit urinar, ndihmimi i çrregullimeve me frymëmarrje, parandalimi i gurëve në veshkë dhe sëmundjeve ne bark.

Lëngu i boronicës është i pasur me antioksidant, me sasi të madhe të vitaminës C dhe acidit salicilik. Për shkak se nuk ka shumë kalori, është i këshillueshëm që të jetë pjesë përbërëse e dietës suaj.

Përgjatë historisë boronica është e njohur edhe për përdorimin e saj në mjekësi për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme.

Së fundmi, studimet kanë treguar se boronica ndihmon edhe në ruajtjen e dhëmbëve, pengon krijimin e baktereve duke ju ndihmuar që të ruani një shëndet të pasur oral.

