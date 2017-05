Shumë shpejt Kida me këngë dhe videoklip të ri

Këngëtarja Orhidea Latifi e njohur si Kida po vjen shumë shpejt me projektin e saj më të ri.

Ajo në fotografinë e fundit që ka publikuar ka treguar se shumë shpejt po sjell një këngë të re, shkruan rtv21.tv

“Thinkin’ out loud .. It’s coming very soon #dontsaynomore#MusicVideo”, ka shkruar ajo në mbishkrimin e fotografisë.

Ndryshe, kujtojmë se “Anderr” është kënga e fundit nga Kida./21Media

http://rtv21.tv/kida-sjell-projektin-e-radhes/