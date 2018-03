Koreja e Veriut në prag të një vendimi historik

Udhëheqësit e Koresë së Veriut kanë shprehur vullnet që të fillojnë dialogun me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim të normalizimit të lidhjeve dhe janë të gatshëm të fillojnë edhe procesin e denuklearizimit të Gadishullit, kanë thënë zyrtarët në Seul. Zyrtarët jug-koreanë i thanë agjencisë së lajmeve Jonhap se Koreja e Veriut ka porositur se nuk ka nevojë të përdorë armët bërthamore, nëse ka ndjenjën se vendi është i sigurt. Peniani, sipas fjalëve të tyre, është pajtuar që të ngrijë aktivitetet e veta sa i përket testeve të armëve bërthamore dhe atyre raketore, nëse zhvillohen biseda me Uashingtonin.

Koreja e Veriut gjithashtu është obliguar se nuk do të përdorë armët bërthamore, e as ato konvencionale kundër Seulit. Në bisedat mes zyrtarëve veri-koreanë dhe atyre jug-koreanë në Penian u arrit marrëveshja për zhvillimin e një samiti të ri në Panmunxhom, në muajin prill. Më herët, udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, tha se dëshiron forcimin e marrëdhënieve me Korenë e Jugut, me shpresë se do të shkruaj historinë e re të bashkimit kombëtar. Kim këtë e tha gjatë takimit me delegacionin nga Koreja e Jugut, i cili u përbë nga zyrtarë të lartë. Pentagoni ka treguar optimizëm të matur sa i përket bisedave mes Penianit dhe Seulit, pas tendosjeve të fundit në Gadishullin e Koresë, për shkak të testeve bërthamore dhe raketore të Penianit./21Media