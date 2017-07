Kim Kardashian di si të tërheqë vëmendjen e fansave të saj

Ylli televiziv Kim Kardashian West këtë gjë në të shumtën e rasteve, e bën përmes veshjeve që gjithmonë janë trasparente.

Së fundmi, Kim Kardashian është shfaqur me një fund të gjatë rrjete, i punuar me material transparent prej xhami dhe me një të çarë të madhe në mes.

Ajo këtë fund e ka kombinuarme një bluzë të shkurtër të bardhë, duke nxjerr në pah barkun e saj./21Media