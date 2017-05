Më shumë se dy vjet punë për restaurimin e Teatrit

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës dhe Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, nënshkruan sot marrëveshjen lidhur me një grant me vlerë 2 milionë dollarë që Kina i dhuron që të përdoren për dhurimin e pajisjeve në zbatimin e punimeve të projektit me objekt: Rikonstruksioni i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor.

“Jam shumë e gëzuar që sot, së bashku me ministren Kumbaro po nënshkruajmë këtë marrëveshje. Është një marrëveshje që kurorëzon një ëndërr të madhe që kemi pasur prej një kohe të gjatë. Kultura është shkëmbim i natyrshëm mes dy vendeve. Dhurimi i pajisjeve që do të përdoren për rikonstruksionin e TKOB vjen si rezultat i traditave miqësore afatgjata që synojnë të nxisin një bashkëpunim edhe më të mirë në të ardhmen”, tha në fjalën e rastit ambasadorja e Kinës në Shqipëri, Jiang Yu.

“Në takimin shumë të suksesshëm që pata me ministrin kinez të Kulturës, me të cilin ramë dakord që nuk do të ishte vetëm një marrëveshje kuadër, por një marrëveshje me produkte konkrete, ku kryefjala do të ishte mbështetja që qeveria kineze i jep Shqipërisë nëpërmjet grantit të saj për një pjesë të financimit të rikonstruksionit të TKOB, që sot bëhet realitet përmes firmosjes së kësaj marrëveshjeje për fazën e parë në shumën e 1.5 milionë dollarë”, deklaroi ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro.

Grantit të parë do t’i shtohet edhe një i dytë në vlerën e 500 mijë dollarë, i dedikuar totalisht për rikonstruksionin e TKOB./21Media

