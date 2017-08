Pekini nuk do të qëndroi duarkryq, po dëmtoni dy palët!

Kina do të ndërmerr masa për mbrojtjen e interesave të veta, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëmtojnë marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve, ka theksuar sot ministria e Tregtisë në Pekin, pasi që presidenti amerikan, Donald Trump, nënshkroi dekretin për fillimin e hetimeve për vjedhjen e pretenduar të pronës intelektuale në Kinë.

Vendimi i Trumpit, e që ishte masa e parë tregtare e administratës së tij kundër Kinës, vjen në momentin kur janë thelluar tendosjet për shkak të ambicieve bërthamore të Koresë së Veriut, përkundër faktit se gjasat janë të vogla që ky vend të nxisë ndryshime të menjëhershme në marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve, shkruan rtv21.tv

Përfaqësuesi tregtar i Amerikës, Robert Lajtizer, do të ketë një vit në dispozicion për të vendosur se a do të nisë hetime zyrtare në lidhje me politikën e Kinës për pronën intelektuale, për të cilën Shtëpia e Bardhë dhe industria amerikane po këmbëngulin se po dëmton kompanitë amerikane.

“Nëse pala amerikane injoron faktet dhe nuk respekton parimet multilaterale tregtare, duke ndërmarrë aksione që dëmtojnë interesat tregtare të dy palëve, Kina nuk do të qëndroi duarkryq dhe do të ndërmerr masat e domosdoshme dhe të mbrojë me vendosmëri të drejtat që i takojnë me ligj”, u theksua në komunikatën e ministrisë kineze të Tregtisë./21Media