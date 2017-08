Jinping: Nuk do të lejojmë copëtimin e Kinës

Presidenti i Kinës, Xi Jinping, me rastin e shënimit të 90 vjetorit të krijimit të ushtrisë së Kinës, porositi se Kina kurrë nuk do të lejoi humbjen e asnjë pëllëmbe të vetme të territorit të saj, shkruan rtv21.tv

Ai këtë porosi e përcolli, në momentin kur Kina është e përfshirë në disa grindje territoriale me fqinjët e saj.

Jinping tha se populli kinez ruan vendin, se Kina nuk është e përfshirë në invadimin dhe ekspansion, duke shtuar se populli kinez ka vetëbesim të mjaftueshëm për të mposhtur çfarëdo lloj invadimi.

Presidenti kinez theksoi se vendi i tij nuk do të lejoj asnjë organizatë, parti politike apo këdo tjetër që të shkëpusë cilëndo pjesë të territorit kinez nga Kina.

Kina është e përfshirë në një grindje kufitare me forcat e Indisë në afërsi të kufirit të kontestuar mes dy vendeve në Himalaje, e është në grindje edhe me Japoninë për shkak të ishujve në Detin Lindor të Kinës, e gjithashtu edhe me pesë shtete tjera, për shkak të pretendimeve territoriale në Detin Jugor të Kinës.

Jinping gjatë fjalimit nënvizoi edhe besnikërinë e ushtrisë së Kinës ndaj Partisë Komuniste në pushtet.

Ushtria Popullore Çlirimtare e Kinës ka mbështetur Partinë Komuniste që nga themelimi i saj në vitin 1927 dhe ajo aktualisht ka mbi 2.3 milionë pjesëtarë./21Media