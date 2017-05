Në natën e 29 shtatorit 1994, shtatëvjeçari Nicholas Green u qëllua për vdekje gjatë një pushimi familjar në Italinë jugore

Në natën e 29 shtatorit 1994, shtatëvjeçari Nicholas Green u qëllua për vdekje gjatë një pushimi familjar në Italinë jugore

Vdekja ishte një tragjedi për prindërit e tij Reg dhe Maggie, por vendimi i tyre për të dhuruar organet e tij ishte paksa i çuditshëm dhe njerëzit nuk e pritën këtë vendim.

Mirëpo prindërit e Nicholas kishin vendosur që t’i falnin organet e trupit të djalit të tyre i cili u qëllua për vdekje dhe 7 persona përfituar nga organet e tij dhe njëri ndër ta, Andrea Mongiardo e mori zemrën e tij me të cilën jetoj deri në vitin 2017 kur vdiq dhe bashkë më të vdiq edhe kujtimi i prindërve të Nicholas për të djalin e tyre, shkruan rtv21.tv

Nëna dhe Babi i Nicholas ende e kanë në kujtesën e tyre ngjarjen kur djali i tyre vdiq pa faj dhe në duart e tyre.

“Dy makina po garonin së bashku dhe në ato momente edhe në ishim ne rrugë nuk kishim çfarë të bëjmë dhe për një moment është dëgjuar një krismë kur kemi kthyer kokë pas e kemi parë që Nicholas ishte qëlluar në kokë dhe kishte gjak” , tregon babi, Reg Megan për vdekjen e djalit të tij.

Regan po ashtu thekson se djali i tij ishte qëlluar me plumb ne kokë dhe aty afër ishte edhe vajza e vogël e tyre, Eleanor e cila kishte shpëtuar mirë.

Për këtë ngjarje Reg Green kishte shkruar edhe një libër me titullin-Efekti Nicholas në lidhe me përvojën e paharrushme të tij dhe vendimit që do të ndryshonte jetën e shtatë familjeve në të gjithë Italinë, që të dhurojnë organet e tij për transplantime.

Prindërit e tij po ashtu theksuan se janë krenarë me veprimin e tyre dhe po ashtu i motivuan edhe të tjerët të ndjekin shembullin e tyre./21Media

http://rtv21.tv/kishte-vdekur-ne-vitin-1994-po-zemra-e-tij-jetoj-deri-ne-vitin-2017/