Ende nuk ka vaksinë për këtë sëmundje

Nigeria që nga muaji janar po lufton fort me ethet Lassa, një prej sëmundjeve që mund të shkaktojë epidemi të rrezikshme dhe për të cilën aktualisht nuk ekziston asnjë vaksinë.

Ethet Lassa po përhapen me shpejtësi të madhe pas rikthimit, duke bërë thuajse të pamundur ndalimin e tij me anë të injeksioneve. Nigeria është përballur me këtë sëmundje për herë të fundit në vitin 1969, por kësaj here ajo po vepron te trupi i njeriut në një mënyrë krejt të panjohur.

Simptomat e kësaj sëmundjeje janë të ngjashme me ato të Ebolas, si gjakderdhje nga hundët dhe goja, rënie e menjëhershme nga pesha, dhimbje koke dhe ethe të vazhdueshme.

Nga fillimi i janarit e deri në muajin shkurt të 2018-ës, janë raportuar rreth 1081 raste të dyshuara, nga të cilat 317 janë raste të konfirmuara dhe 22% e këtyre rasteve kanë rezultuar fatale për të prekurit.

Specialistët kanë dhënë alarmin se kjo sëmundje është e transmetueshme nga nëna shtatzënë te fëmija duke shkaktuar vdekjen e të dyve. Organizatat shëndetësore këshillojnë qytetarët të kenë shumë kujdes te ushqimet që konsumojnë dhe të evitojnë kontaktet me brejtësit, që paramendohet se është burimi nga ka ardhur edhe virusi./Daily Mail