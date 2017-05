Gjermani beson se klubit i nevojitet një legjendë siç është Steven Gerrard

Trajneri i Liverpool-it Jurgen Klopp do të dëshironte që Steven Gerrard të jetë pasardhësi i tij tek Anfield. Gerrard përfundoi karrierën si futbollist në MLS me klubin LA Galaxy pasi kishte përjetuar 710 paraqitje me Liverpoolin.

Tani ai është prapa në klubin e tij të fëmijërisë, duke punuar me futbollistë të akademisë, ku gjatë sezonit të ardhshëm do të jetë përgjegjës për klubin nën 18 vjeç, shkruan rtv21.tv.

Klopp ka kontratë me Liverpoolin deri në vitin 2022, dhe shpreson të ketë rolin e mentorit për Gerrardin: “Është e përsosur nëse do të mund të përfshinim Steven-in. Çfarë djaloshi, ai është fantastik. Ai ishte një nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohërave”, tha Klopp në një intervistë me the Times./21Media

http://rtv21.tv/klopp-e-deshiron-gerrard-si-pasardhes/