Barcelona përgatitet që të dërgojë ofertën e 4 për Cotinhon

Klubi katalunas janë të gatshëm që të dërgojnë ofertën e 4 drejt Liverpoolit për mesfushorin e tyre Brazilian, Philippe Coutinho.

Sky Sports raporton se oferta e 4 e Barcelonës do të jetë 138 milionë funte apo 150 milionë euro. Në ofertën e Barcelonës parashihet që 101 milionë funte do të paguhen menjëherë kurse 37 milionë funte do të paguhen në bazë të paraqitjes së lojtarit./21Media