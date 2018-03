KMDLNj reagon lidhur me grevën një orëshe në arsim

Keshilli per Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive te Njeriut ka reaguar rreth grevës së thirrur nga SBASHK-u, ku sot ora e parë e mësimit nëpër të gjitha shkollat e Kosovës nuk është mbajtur.

KMDLNj në reagim e tyre kanë theksuar se SBASHK kanë nënshkruar një marrëveshje për përkrahje politike dhe duke siguruar vota për koalicionin PAN dhe tashmë ka rënë në grackë të premtimeve elektorale e të cilat nuk janë të detyrueshme për zbatim.

“Sindikata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kosovës bëri kërkesë që të gjithë nxënësit e shkollave t’i bashkangjiten grevës së shpallur nga kjo sindikatë duke refuzuar të shkojnë në orën e parë të mësimit me datë 14 shkurt 2018. Nëse kërkesa e SBASHK nuk do të përfillej nga institucionet e Kosovës atëherë paralajmërojnë ta përshkallëzojnë grevën me datë 20 shkurt 2018. Për këtë grevë SBASHK e gjenë arsyetimin për shkak të mosplotësimit të 6 pikave të marrëveshjes së nënshkruar në muajin prill të vitit 2017 mes koalicionit PDK – AAK – Nisma (PAN) e cila nuk ishte në qeveri kur u nënshkrua marrëveshja e që tash është koalicion qeverisës. Realisht, SBASHK, duke e nënshkruar një marrëveshje për përkrahje politike dhe duke siguruar vota për këtë koalicion, ka rënë në grackë të premtimeve elektorale e të cilat nuk janë të detyrueshme për zbatim. SBASHK është rreshtuar politikisht duke e cënuar pavarësinë e deklaruar”, thuhet në reagimin e KMDLNj-së.

Tutje në reagim thuhet se keqpërdorimi i fëmijëve (nxënësve) për arritje të qëllimit të grevës nga aspekti i të drejtave të njeriut është i dëmshëm dhe i papranueshëm aq më parë që shumica e nxënësve as që e kanë mbërri moshën madhore për marrje të vendimeve në mënyrë të përgjegjshme.

“SBASHK është dashur dhe duhet ta zgjedhë një mënyrë tjetër, të pranueshme të veprimit sindikalist, në përpjekje të realizimit të drejtave që iu takojnë e jo që përmes kushtëzimit të refuzimit të mësimit t’i detyrojë nxënësit të bëhen pjesë e grevës për shkak të mosrealizimit të një marrveshjeje politike për të cilën nuk janë pyetur fare, as nxënësit e as prindërit (që sigurisht se nuk kanë qenë të gjithë përkrahës të PAN-it)”, thuhet në reagim.

KMDLNj përkrah të drejtën e çdo veprimi sindikalist që është në kuadër të të drejtave dhe përgjegjësive të SBASHK-ut por e kundërshton këtë mënyrë të veprimit e që është e ndaluar me të gjitha dokumentet kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e organizimit dhe veprimit sindikalist andaj kërkon nga prindërit dhe nxënësit të mos e përfillin këtë kërkesë të SBASHK –ut por t’i vazhdojnë mësimet sipas orarit të paraparë.

“Nëse SBASHK ka të drejtë ta ftojë anëtarësinë të bëjnë grevë atëherë nuk ka të drejtë t’i ftojë nxënësit sepse ata nuk janë anëtarë të SBASHK-ut. SBASHK duhet të jetë e vetëdijshme për gjendjen e rëndë në arsim andaj duhet të kontribuojë në mbarëvajtjen e punës në arsim e jo të kundërtën. Duhet të vendoset një vijë e qartë ndarëse midis aktiviteteve të lejuara dhe të pranuara sindikaliste, si të drejta të pamohueshme e që duhet të përkrahen dhe manipulimit të nxënësve në funksion të realizimit të këtyre të drejtave, e që nuk duhet të përkrahen por të kundërshtohen”, thuhet në fund të reagimit.

Ndryshe nëpër të gjitha shkollat e Kosovës sot nuk është mbajtur ora e parë e mësimit, për shkak të grevës së thirrur nga SBASHK-u. Kjo protestë është duke u mbajtur si shenjë revolte ndaj Qeverisë së vendit e cila ende nuk e ka proceduar në Kuvendin e Kosovës projektligjin për punëtorët e arsimit në vitet 1990-99./21Media