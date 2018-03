Ymeri: Kjo marrëveshje nuk do të duhej që fare t’i paraqitej Kuvendit

Ymeri: Kjo marrëveshje nuk do të duhej që fare t’i paraqitej Kuvendit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike me katër vota pro, 2 kundër dhe një abstenim, procedoi për shqyrtim Kryesisë të Kuvendit, Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Kosovës dhe Malit të Zi.

Edhe pse ishin mbledhur për ta proceduar në Kuvend, çështja e procedimit të këtij Projektligji i gjeti të ndarë deputetët, anëtarë të Komisionit.

Deputetët që i takojnë Lëvizjes Vetëvendosje ishin kundër që ky projektligj të dërgohet për shqyrtim.

Madje edhe ata që kanë dhënë dorëheqje nga pozitat udhëheqëse në Lëvizje, por që në Kuvend ende janë deputetë të Vetëvendosjes.

Visar Ymeri paralajmëroi se do të votojnë kundër demarkacionit, derisa shtoi se publiku po gënjehet se do të bëhen përmirësime në marrëveshjen aktuale me Malin e Zi.

Ai tha se marrëveshja duhet të shkruhet në të njëjtën gjuhë për të dyja palët, pasi që në disa pika nuk e ka përmbajtjen e njëjtë në gjuhët përkatëse.

“Me këtë marrëveshje tek e fundit po fiton argumenti i kundërshtarëve, pra po dëshmohet se Kosova paska humbur territor, mirëpo pastaj po gënjehet publiku se tash e kemi zgjidhur këtë çështje, i kemi rregulluar këto çështje, kur në fakt kjo nuk është kurrfarë rregullimi i çështjes vetëm se është pranim i asaj humbjes së territorit që ka qenë që prej vitit 2015… Besoj që jo vetëm që unë duhet të votoj kundër e ne do të votojmë kundër, por kjo marrëveshje duke qenë që në vete ngërthen njërën anë e vazhdon mos transparencën karshi procesit e në anën tjetër ngërthen dhe intensifikon kisha me thënë mashtrimin, nuk do të duhej që fare t’i paraqitej Kuvendit”, tha Ymeri.

Por kryetarja e Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike, Vjosa Osmani, tha se është obligim i komisionit që të mos e bllokojë këtë çështje.

“Proceduralisht si komision ne nuk mund ta bllokojmë, siç e tha z.Ymeri që mos ta dërgojmë në seancë, sepse e kemi për detyrë që ta procedojmë në Kryesi dhe pastaj Kryesia në seancë”, tha Osmani.

Njëjtë si Ymeri edhe deputeti Dukagjin Gorani, tha se përpjekja e dy presidentëve, atij të Kosovës dhe të Malit të Zi është përpjekje për të mbuluar me improvizim një dëm të shkaktuar.

“Ajo që mua personalisht më pengon është përpjekja e këtij pushteti që një marrëveshje të dëmshme mos me e pranuar që është e dëmshme, mund të pranohet që është e dëmshme. Nënshkruesit e saj dhe nënshkruesi i saj i ka bërë dëm të riparueshëm vendit dhe së paku pranimi i atij dëmi do të hapte rrugë për një diskutim normal dhe të sinqertë publik. Mos pranimi i dëmit dhe përpjekja e sanimit të dëmit duke u futur në improvizime çfarë është edhe deklarata e përbashkët vetëm sa e ndërlikon hala më shumë këtë situatë”, tha Gorani.

Deputeti i Vetëvendosjes Ali Lajçi, la të nënkuptohet se dërgimi i kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës do të shkaktojë kaos.

“Ne këtë nuk e votojmë sepse kjo është një humbje e territorit në mënyrë të maskuar. Nuk është mirë kjo e me na bë helaq në Kuvend. Shikoni këto gjëra, matini me peshën politike. Sihikoni dhe merrni përgjegjësi sepse u bë një projekt i keq, i cili po të kishte qenë i mirë nuk do të ishte kjo krizë në Kosovë”, tha Lajçi.

Deputetët e AAK-së do e përkrahin demarkacionin, ndonëse për tri vjet e kishin kundërshtuar ata. Deputetja Time Kadriaj tha se është e rëndësishme që kjo punë ka ardhur deri këtu, pasi edhe për Malin e Zi nuk ka qenë e lehtë të pranojë të korrektohen paqartësitë se ku gjendet kufiri.

“Më vjen mirë që më në fund kemi arritur në këtë pikë sepse në këtë rast nuk po e votojmë vetëm marrëveshjen e kaluar për demarkimin e kufirit, por ne njëkohësisht po votojmë edhe deklaratën e përbashkët në mes dy presidentëve, po njëkohësisht po e votojmë edhe raportin e Komisionit Bulliqi domethënë se janë dy dokumente të cilat do të votohen njëkohësisht bashkë me marrëveshjen e demarkimit. Nëse kjo marrëveshje kishte ardhur pa këto dy dokumente, ju e dini që Aleanca gjithmonë ka qenë kundër dhe nuk do ta kishte votuar e në këtë rast unë mendoj që është bërë një punë e mirë dhe ish dashtë me u përkrahë nga të gjithë deputetët”, u shpreh ajo.

Kryesia e Kuvendit do të vendosë sot nëse Projektligji në fjalë do të shqyrtohet në seancën e radhës të Kuvendit.

Ndryshe është paraparë që në mbledhjen e Kryesisë në rend të ditës të jetë çështja e demarkacionit me Malin e Zi, e cila po pritet të futet në rend të ditës për miratim, në seancën e cila do të caktohet.