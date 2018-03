Vlera e këtij subvencioni është mbi 58 mijë euro

Komuna e Gjilanit, përkatësisht Drejtoria e Bujqësisë, ka shpërndarë sot mekanizim për 100 fermerë, ku 30 prej tyre janë spërkatëse të grurit, 20 kosë rotative, 15 rotofreza, 15 piatore, 15 grabuja dhe pesë mbjellëse misri.

Në ceremoninë zyrtare të shpërndarjes, kryetari i Komunës, Lutfi Haziri, ka rikofirmuar se bujqësia mbetet prioriteti i parë i qeverisjes.

“Do të vazhdojmë subvencionimin qind për qind edhe në farën e misrit për mbjelljes pranverore dhe me programe tjera bujqësore në mënyrë që prioritetet në bujqësi të ruhen”, ka thënë Haziri.

Ai tha se subvencionimi do të vazhdojë gjatë gjithë vitit, duke shtuar se do t’i vazhdojnë edhe partneritetet me programet e USAID, TIKA e agjencione të tjera.

Ndërkaq, ushtruesi i detyrës së drejtorit të Bujqësisë, Vahid Aliu, është shprehur se gjatë ditëve në vijim do të vazhdojnë me shpërndarjen e farës së misrit, foli plastike për serra, sikurse edhe furnizim të bletarëve me 300 shoqëri bletësh, ngritjen e 20 hektarëve me kulturë të arrave etj.

Aliu ka njoftuar se vlera e këtij subvencioni është mbi 58 mijë euro, me bashkëfinancim të fermerëve me 20 për qind.