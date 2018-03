Përgatitjet për koncertin e Pavarësisë

Përgatitjet për koncertin e Pavarësisë

Në natën e 17 shkurtit në sheshet qendrore të Prishtinës, koncerti i dhjetëvjetorit të Pavarësisë do të dëgjohet dhe shihet njëjtë. Ky është premtimi që u dha sot nga organizatorët dhe përgjegjësit e koncertit në të cilin do të këndojnë Rita Ora dhe Ledri Vula. Organizatori, Besfort Berisha, dhe përgjegjësi për zërim, Xhevdet Gashi, thanë se niveli i koncertit do të jetë botëror. Kjo ndodhë për herë të parë në Kosovë. Janë respektuar në përpikëri kërkesat e ekipit të Rita Orës dhe kualiteti i audios nuk do të ndryshojë fare nga koncertet në Londër a gjetiu. Përgatitjet finale bëhen sonte për të mos lënë asnjë rastësi për mbrëmjen e 17 shkurtit./21Media