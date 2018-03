Chris Tucker më në fund ka konfirmuar se ai dhe Jackie Chan janë duke punuar në Rush Hour 4

Filmi i katërt në seri do të quhet ‘Grumpy Old Rush Hour’, shkruan rtv21.tv.

“Po jemi duke punuar në të tani, unë dhe Jackie”, ka deklaruar 46 vjeçari Tucker për ESPN.

“Është e vendosur, do të ndodhë. Ky do të jetë i fundit. Jackie është gati dhe ne duam të bëjmë diçka që njerëzit nuk do ta harrojnë asnjëherë“.

Tucker dhe Chan do të reprizojnë rolet e tyre si James Carter dhe Lee, në një skenar të shkruar nga skenaristi i filmave të mëhershëm Ross LaManna.

3 filmat e mëhershëm kanë fituar 849 milionë dollarë./21Media