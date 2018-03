VV-ja bojkoton seancën plenare

Pas ndërprerjes së fjalës deputetit Frashër Krasniqi në seancën plenare nga kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, deputetët e Vetëvendosjes, Glauk Konjufca dhe Frasher Krasniqi kanë dalë në një konferencë për media. Më këtë rast ata kanë thënë se kjo sjellje e Veslit është e patolerueshme dhe e turpshme.

“Për mua është një akt i papranueshëm del dhe ia ndalon fjalën deputetit kundër çdo rregulle pa thënë asnjë fjalë, është e qartë pse ai ndali fjalën ai e ka kuptu që procedura gjyqësore kundër nesh ka ra në ujë dhe po shihet qartë, dhe me këtë Kadri Veseli e din se i ka shku ftyra. E vërteta është që ai nuk don me ni për neve. Kur na kanë qujt terrorist neve pas asnjë fakt, çka doni me than para qytetarëve, nanave tona familjeve tona, duhet me kërku falje me një rast te montum politik, ju keni shkaktu shqetësim, mërzi në familjet tona. Shokun ma të mire na e keni marrë. Kjo ka qenë ajo që e ka penguar Kadri Veselin se rasti i montuar ndaj neve për sulmin në Kuvend është rast i turpshëm”, tha Frashër Krasniqi.

Ndërsa Glauk Konjufca tha se Veselit sot i doli fytyra e vërtetë e gangsterit për shkak se ia ndaloi të drejtën elementare një deputeti.

“Kadri Veseli me qasjen e tij kallxoi që Frashërin ende e konsideron terrorist dhe ka dorë drejtpërdrejtë në atë çka i ka ndodh Vetëvendosjes, Veseli është që ka pas dorë në këtë”, tha Konjufca.

“Përmes përgjimeve ‘pronto’, shihet se Kadri Veseli është kapësi më i madh i gjyqësorit”, tha Konjufca duke shtuar se nuk do të marrin pjesë në seancë.

“Nuk ja ka lanë baba këtë post Kadri Veselit”, shtoi Konjufca.

Frashër Krasniqi i cili është deklaruar se është me “krahun e Molliqajt”, është përkrahur kësaj herë nga “krahu i Albin Kurtit”. Kujtojmë se menjëherë pas ndërprejes së fjalimit të Frashërit, dy deputetët e VV-së, Glauk Konjufca dhe Albulena Haxhiu u afruan te Kadri Veseli në shejë proteste, që ky i fundit i ndaloi fjalën deputetit Krasniqi. E pasi që nuk arritën asgjë të bëjnë me këtë reagim, këta të fundit së bashku me të gjithë deputetët e tjerë u larguan nga seanca plenare./21Media